Агент: Фернандес никуда не уйдет из ЦСКА Защитник сборной России продолжит выступление за армейцев.

Агент Жорже Машаду заявил, что защитник ЦСКА Марио Фернандес не будет менять клуб нынешним летом.

«Фернандес никуда не уйдет из ЦСКА в это трансферное окно», – приводит Sport24.ru слова Машаду.

Напомним, ранее сообщалось, что 28-летний игрок сборной России может покинуть ЦСКА. Среди претендентов на него назывался «Зенит».

Фернандес выступает за ЦСКА с июля 2012 года. Его контракт, который он продлил два года назад, действует еще три сезона. В составе красно-синих натурализованный бразилец провел 236 матчей, забил три гола и сделал 41 результативную передачу.

В октябре 2017 года Фернандес дебютировал за сборную России, за которую за два года сыграл в 18 матчах и забил один гол.

ЦСКА продолжает подготовку к сезону на сборе в Австрии и в среду сыграет в заключительном матче предсезонного турнира с «Ростовом».