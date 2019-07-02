Агент: Фернандес никуда не уйдет из ЦСКА

Агент Жорже Машаду заявил, что защитник ЦСКА Марио Фернандес не будет менять клуб нынешним летом.
«Фернандес никуда не уйдет из ЦСКА в это трансферное окно», – приводит Sport24.ru слова Машаду.
Напомним, ранее сообщалось, что 28-летний игрок сборной России может покинуть ЦСКА. Среди претендентов на него назывался «Зенит».
Фернандес выступает за ЦСКА с июля 2012 года. Его контракт, который он продлил два года назад, действует еще три сезона. В составе красно-синих натурализованный бразилец провел 236 матчей, забил три гола и сделал 41 результативную передачу.
В октябре 2017 года Фернандес дебютировал за сборную России, за которую за два года сыграл в 18 матчах и забил один гол.
ЦСКА продолжает подготовку к сезону на сборе в Австрии и в среду сыграет в заключительном матче предсезонного турнира с «Ростовом».
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