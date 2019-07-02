Шимански и Шейдаев остались в запасе «Динамо» на матч со «Спартой» - Советский спорт
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02 июля 2019 18:32Футбол

Шимански и Шейдаев остались в запасе «Динамо» на матч со «Спартой»

Тренерский штаб московского «Динамо» определился со стартовым составом на контрольный матч с пражской «Спартой».

«Динамо»: Шунин, Плиев, Евгеньев, Шуньич, Морозов, Теттех, Юсупов, Жоаозиньо, Панченко, Кардозу, Грулев.

Запасные: Лещук, Седов, Ордец, Калинин, Рыков, Рауш, Черных, Темников, Москвичев, Соу, Липовой, Марков, Шимански, Шейдаев.

Добавим, что матч пройдет на стадионе на стадионе «АктивПарк» в Санкт-Георген-ан-дер-Гузене (Австрия).

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