«Динамо» сыграло вничью в контрольном матче со «Спартой»

Встреча прошла в австрийском Санкт-Георген-ан-дер-Гузене и завершилась со счетом 1:1. В составе российского клуба голом отметился Мигел Кардозу (35-я минута). У чешской команды отличился Бенджамин Тетте (59).
Добавим, что ранее на втором австрийском сборе «Динамо» обыграло «Аполлон» (2:0).
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