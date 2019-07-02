«Динамо» сыграло вничью в контрольном матче со «Спартой» - Советский спорт
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02 июля 2019 20:50Футбол

«Динамо» сыграло вничью в контрольном матче со «Спартой»

Футболисты московского «Динамо» в товарищеском матче не смогли переиграть «Спарту».

Встреча прошла в австрийском Санкт-Георген-ан-дер-Гузене и завершилась со счетом 1:1. В составе российского клуба голом отметился Мигел Кардозу (35-я минута). У чешской команды отличился Бенджамин Тетте (59).

Добавим, что ранее на втором австрийском сборе «Динамо» обыграло «Аполлон» (2:0).

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