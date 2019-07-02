«Барселона» готова рассмотреть предложения по Умтити

Как сообщает британское издание Sport, руководство каталонской команды рассчитывает выручить за трансфер 25-летнего француза порядка 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в услугах Умтити заинтересованы «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», однако, как отмечает издание, ни один из клубов не вступал в переговоры о переходе защитника.
Напомним, что Умтити перешел в «Барселону» в июле 2016 года из «Лиона» за 25 миллионов евро. Большую часть прошлого сезона игрок пропустил из-за травмы колена. В его активе 15 матчей и один голевой пас.
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