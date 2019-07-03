Источник: Китайский клуб хочет приобрести Фернандо за 15 млн евро - Советский спорт
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03 июля 2019 10:56ФутболГичунцев Артур

Источник: Китайский клуб хочет приобрести Фернандо за 15 млн евро

Бразилец выступает за столичный клуб с 2016 года.

Полузащитник «Спартака» Фернандо может покинуть российский клуб в летнее межсезонье.

Как сообщает Sport24.ru, руководство москвичей ведет переговоры с представителем китайского чемпионата – «Шанхай Шеньхуа», который хочет усилить центральную линию и готов заплатить за футболиста 30 млн евро.

При этом сообщается, что «Шанхай Шеньхуа» рассчитывает договориться со «Спартаком» о трансфере игрока за 15 млн евро.

В «Спартаке» Фернандо стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны. Он перешел в команду из итальянской «Сампдории» за 12,5 млн евро.

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