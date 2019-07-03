Экс-защитник «Динамо» Козлов тренируется с «Ростовом» - Советский спорт
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03 июля 2019 11:04ФутболГичунцев Артур

Экс-защитник «Динамо» Козлов тренируется с «Ростовом»

Ранее он выступал за «Кубань».

В эти дни «Ростов» готовится к следующему сезону на сборе в Австрии.

Как стало известно «Советскому спорту», вместе с командой работает российский защитник Алексей Козлов, покинувший этим летом московское «Динамо».

За бело-голубых футболист выступал с 2014 года. За это время он отыграл 115 матчей, забил 7 голов и отдал 5 голевых передач.

В минувшем сезоне подопечные Валерия Карпина заняли 8-е место в таблице РПЛ.

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