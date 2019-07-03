Бранислав Иванович – перед матчем с «Локо»: Мы еще не готовы на 100% В минувшем сезоне питерский клуб досрочно выиграл РПЛ, а команда Юрия Семина завоевала Кубок России.

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарий перед матчем с «Локомотивом» за Суперкубок России.

Встреча пройдет 6 июля на стадионе московского «Динамо» и стартует в 19.00 мск.

«Это очень важная игра для нас. Все играют за трофеи. И все хотят их получить. Последние две недели мы хорошо работали и подготовились к игре очень серьезно. У нас были две-три группы на сборе. Кто раньше закончил сезон, тот успел отдохнуть.

У сборников другая ситуация. Конечно, мы еще не готовы на 100%, но готовы настолько, чтобы побороться за трофей», – цитирует игрока Sport24.ru.