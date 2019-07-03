Семак – перед матчем с «Локо»: Соперник очень серьезный – боролся за чемпионство

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре «Локомотива» перед матчем за Суперкубок России.
Встреча пройдет 6 июля на стадионе московского «Динамо» и стартует в 19.00 мск.
«У «Локомотива» произошли небольшие изменения, но в принципе состав остался тем же. Это один из лидеров последних лет. Соперник очень серьезный – боролся за чемпионство в прошлом году, был чемпионом в позапрошлом», – цитирует специалиста «Чемпионат».
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