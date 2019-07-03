Андрей Червиченко: Зе Луиш и Фернандо уже наигрались в «Спартаке» Червиченко верит, что россиянин будет играть лучше легионера.

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает правильной продажу нападающего «Спартака» Зе Луиша в «Порту». Также бизнесмен уверен, что красно-белых нужно расставаться с полузащитником Фернандо. По данным зарубежных СМИ, бразилец может перебраться в Китай.

– Сказать, что Фернандо прямо горит и счастлив играть за «Спартак», я не могу. Футболист он, конечно, полезный, но это больше игрок эпизодов, он может отлично исполнить штрафной или отдать прекрасную передачу. Но это не в каждом матче. Думаю, что Фернандо – дорогой футболист, и если «Спартак» хочет делать до конца то, что задумал, то есть смену поколений с акцентом на своих воспитанников, тогда, тем более, это правильное расставание. Та группа футболистов, Зе Луиш, Фернандо, уже наигралась в «Спартаке», и ребят надо отпускать, чтобы они себя пробовали на новом месте.

Фернандо уйдет и на его место кого-то поставят. Возможно, через два-три месяца мы увидим российского парня, который будет играть лучше, чем Фернандо, – приводит слова Червиченко «Евро-футбол».