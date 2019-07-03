«Ростов» объявил о переходе Козлова В «Ростове» очередной новичок.

Защитник Алексей Козлов подписал контракт с «Ростовом» в статусе свободного агента.

Предыдущие пять сезонов футболист провел в «Динамо». На его счет семь мячей и пять голевых передач в 115 играх за бело-голубых.

Также в карьере 32-летнего защитника были КАМАЗ и «Кубань». Козлов – участник чемпионата мира 2014 года.