«Ростов» объявил о переходе Козлова

Защитник Алексей Козлов подписал контракт с «Ростовом» в статусе свободного агента.
Предыдущие пять сезонов футболист провел в «Динамо». На его счет семь мячей и пять голевых передач в 115 играх за бело-голубых.
Также в карьере 32-летнего защитника были КАМАЗ и «Кубань». Козлов – участник чемпионата мира 2014 года.
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