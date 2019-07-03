«Ростов» объявил о переходе Козлова - Советский спорт
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03 июля 2019 19:01ФутболКоноплев Александр

«Ростов» объявил о переходе Козлова

В «Ростове» очередной новичок.

Защитник Алексей Козлов подписал контракт с «Ростовом» в статусе свободного агента.

Предыдущие пять сезонов футболист провел в «Динамо». На его счет семь мячей и пять голевых передач в 115 играх за бело-голубых.

Также в карьере 32-летнего защитника были КАМАЗ и «Кубань». Козлов – участник чемпионата мира 2014 года.

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