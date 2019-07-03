Украинская премьер-лига планирует расширение Украина оправилась от кризиса.

Чемпионат Украины по футболу ждет двухступенчатое расширение. С сезона-2020/21 в премьер-лиге будет играть 14 команд вместо нынешних 12, а с сезона-2021/22 – 16.

По данным журналиста Игоря Цыганыка, причина тому – устойчивое финансовое положение украинских клубов и большая конкуренция в первой лиге.

В последний раз в чемпионате Украины играло 16 команд в сезоне-2013/14. С тех пор в стране обанкротилось несколько клубов, среди которых финалист Лиги Европы «Днепр».