Украинская премьер-лига планирует расширение - Советский спорт
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03 июля 2019 22:52ФутболКоноплев Александр

Украинская премьер-лига планирует расширение

Украина оправилась от кризиса.

Чемпионат Украины по футболу ждет двухступенчатое расширение. С сезона-2020/21 в премьер-лиге будет играть 14 команд вместо нынешних 12, а с сезона-2021/22 – 16.

По данным журналиста Игоря Цыганыка, причина тому – устойчивое финансовое положение украинских клубов и большая конкуренция в первой лиге.

В последний раз в чемпионате Украины играло 16 команд в сезоне-2013/14. С тех пор в стране обанкротилось несколько клубов, среди которых финалист Лиги Европы «Днепр».

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