Обухов перешел в «Сочи»

Нападающий Владимир Обухов подписал контракт с «Сочи» сроком на два года, сообщает пресс-служба клуба.
Минувший сезон форвард провел в ФНЛ. На его счету 13 голов в 35 матчах за «Мордовию» и «Тамбов». Обухов готовился к сезоне в составе «Сочи». В контрольных матчах он забил два мяча.
Ранее футболист выступал за «Спартак», «Торпедо» и «Кубань».
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