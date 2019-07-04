«Барселона» не намерена платить за Неймара больше 170 миллионов евро - Советский спорт
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04 июля 2019 12:09ФутболЛипкин Антон

«Барселона» не намерена платить за Неймара больше 170 миллионов евро

Два года назад «ПСЖ» выкупил бразильца за 222 миллиона.

«Барселона» готова заплатить за форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара не больше 170 миллионов евро, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на El Mundo Deportivo.

При этом в сделку с чемпионами Франции могут быть включены: защитник Самюэль Умтити, полузащитники Иван Ракитич и Филиппе Коутиньо, а также форвард Усман Дембеле.

Напомним, 27-летний бразилец рассчитывает вернуться в «Барселону» после двух лет во Франции. В августе 2017 года «ПСЖ» выкупил Неймара, заплатив каталонцам сумму отступных в размере 222 миллионов евро. Этот трансфер остается самым дорогим в истории футбола. Контракт Неймара с клубом рассчитан до 2022 года.

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