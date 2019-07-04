Сергей Кисляк: Если бы белорусы и раньше не считались легионерами, задержался бы в «Рубине» подольше Белорусский полузащитник выступал в России с 2011 по 2016 годы.

Полузащитник «Динамо» (Брест) Сергей Кисляк рассказал, почему покинул «Рубин» в 2016 году.

Напомним, с прошлого сезона белорусские игроки перестали считаться легионерами в премьер-лиге.

«Если бы такое послабление в лимите было раньше, в те времена, когда я выступал за казанский «Рубин», то может я дольше бы задержался в команде, – сказал 31-летний Кисляк в интервью News.ru. – Мне же пришлось уходить тогда из команды именно потому, что я считался иностранцем».

Напомним, Кисляк выступал за «Рубин» с 2011 по 2016 годы, в 2012 году он провел половину сезона в аренде в «Краснодаре». Всего на его счету 78 матчей в премьер-лиге, четыре гола и три результативные передачи.

Добавим, что сейчас «Динамо» лидирует в чемпионате Белоруссии, опережая на два очка БАТЭ.