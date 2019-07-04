«Рубин» арендует форварда «Динамо» Маркова - Советский спорт
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04 июля 2019 13:47ФутболЛипкин Антон

«Рубин» арендует форварда «Динамо» Маркова

Нападающий не устраивает Хохлова.

Форвард «Динамо» Евгений Марков продолжит карьеру в «Рубине» на правах аренды, сообщает «Чемпионат.com». В соглашении между клубами будет прописана опция выкупа 24-летнего нападающего.

Марков перешел в «Динамо» по ходу сезона-2017/2018 из «Тосно». За полтора года в клубе он провел 30 матчей, в которых забил пять голов и сделал три результативные передачи.

По мнению главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова, Марков проигрывает конкуренцию Рамилю Шейдаеву, который перешел в нынешнее межсезонье из «Крыльев Советов».

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