Ари: В России проблем с расизмом почти не осталось

Российский нападающий бразильского происхождения Ари отметил, что больше не встречается с проявлением расизма в России.
– Россия – это часть Европы и страна с довольно образованными людьми. И если раньше происходило много вещей, связанных с расизмом, то сегодня их практически нет. Расизм – это когда ты не уважаешь другого человека из-за цвета кожи и некорректно относишься к людям другой нации. Если скажут с любовью или в шутку: «Ты – моя шоколадка» или «Ты – моя горилла», то проблем нет. Если злобно или с пренебрежением – то да. Но в России, повторюсь, проблем практически не осталось. Я получал большую поддержку, когда был вызван в сборную, – приводит слова Ари «Чемпионат».
Напомним, что весной 2019 года был оштрафован и условно дисквалифицирован нападающий «Урала» Павел Погребняк. Он негативно высказался о натурализации Ари.
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