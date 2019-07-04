«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл предсезонный турнир в Австрии

В заключительном матче товарищеского турнира в Австрии «Краснодар» обыграл «Спартак» – 2:1.
В составе победителей отличились Руслан Камболов (38-я минута) и Ари (64-я минута). У проигравших забил Зелимхан Бакаев (63-я минута).
«Быки» провели матч в следующем составе: Сафонов, Петров (Ивашин, 84), Мартынович, Спаич, Стоцкий, Олссон (Сперцян, 66), Камболов (Голубев, 60), Вильена (Сулейманов, 46), Вандерсон (Халназаров), Ари (Игнатьев, 66), Намли (Уткин, 66).
За красно-белых сыграли: Максименко, Рассказов (Ещенко, 74), Кутепов, Джикия, Мельгарехо (Ташаев, 77), Зобнин, Игнатов (Ломовицкий, 57), Фернандо, З. Бакаев (С. Бакаев, 73), Ханни (Ананидзе, 57), Понсе (Луиз Адриано, 57).
«Краснодар» на турнире последовательно обыграл ЦСКА (1:0), «Ростов» (3:0) и «Спартак» (2:1). «Спартак» уступил «Ростову» (0:2), а также победил ЦСКА (3:1).
Итоговая таблица
1. Краснодар – 9 очков, разница мячей 6-1
2. «Ростов» – 6, 4-4
3. «Спартак» – 3, 4-5
4. ЦСКА – 0, 2-6.