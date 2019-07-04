Темников покинул «Динамо» - Советский спорт
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04 июля 2019 21:08ФутболКоноплев Александр

Темников покинул «Динамо»

«Динамо» объявило о досрочном уходе из клуба Ивана Темникова.

Защитник выступал за москвичей с июля 2016. Год назад футболист продлил контракт с бело-голубыми. На его счету восемь мячей в 59 матчах за «Динамо» во всех турнира.

Также 30-летний Темников выступал за «Томь», брянское «Динамо», «Урал», «Ахмат», «Сатурн» и «Рубин».

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