Темников покинул «Динамо»

Защитник выступал за москвичей с июля 2016. Год назад футболист продлил контракт с бело-голубыми. На его счету восемь мячей в 59 матчах за «Динамо» во всех турнира.
Также 30-летний Темников выступал за «Томь», брянское «Динамо», «Урал», «Ахмат», «Сатурн» и «Рубин».
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