Портнягин стал игроком «Нижнего Новгорода» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 июля 2019 07:30ФутболЛипкин Антон

Портнягин стал игроком «Нижнего Новгорода»

Прошлый сезон форвард завершал в «Балтике».

Форвард Игорь Портнягин продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде», сообщает официальный сайт ФНЛ.

30-летний нападающий стал свободным агентом после завершения срока контракта с «Локомотивом». При этом предыдущие два года он играл исключительно в арендах: в «Урале» (2017/2018), «Химках» (2018) и «Балтике» (2019). В завершившемся сезоне на его счету три гола в 21 матче ФНЛ и Кубка России.

Ранее Портнягин выступал также за «Союз-Газпром» (Ижевск), «Рубин», «Спартак-Нальчик», «Томь» и «Крылья Советов».

Напомним, 7 июля в первом туре нового сезона «Нижний Новгород» сыграет дома с «Томью».

20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
04/07 19:00Футбол
Кокориных отправили домой: колония расположена в их родных местахФутболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также другие соучастники нашумевшего дела отправлены в колонию. «Советский спорт» узнал, чем они там смогут заниматься и что им можно передать.
03/07 18:30Теннис
Свитолина обняла россиянку после жуткой травмы, а соперница Шараповой танцевалаЗа два дня на Уимблдоне – сразу два драматичных исхода матчей с участием россиянок. Во вторник поединок не завершила Мария Шарапова. В среду – Маргарита Гаспарян. Обе девушки снялись из-за травм. Но как по-разному все это выглядело.
01/07 23:00Хоккей
Панарин перешел в «Рейнджерс». Теперь он зарабатывает больше ОвечкинаСериал под названием «Где продолжит карьеру Панарин» закончен. Он подписал рекордный контракт с «Рейнджерс».
03/07 19:00Хоккей
«Серега, буду скучать». Панарин и Боб разъехались по новым клубамКлубные медиа «Флориды» и «Рейнджерс» не замолкают ни на секунду, встречая дорогих гостей Сергея Бобровского и Артемия Панарина.
02/07 22:00Теннис
Осака, Тим, Циципас: кто из фаворитов уже покинул УимблдонПервый круг Уимблдона принес много сенсаций – сразу несколько фаворитов оступились на старте турнира. «Советский спорт» собрал пятерку ярких звезд, которые проиграли в понедельник и вторник.
03/07 17:00Хоккей
В клубе Боброва первый иностранец. Мозякин только на четвертом местеВ этом году старейший символический Клуб отечественных бомбардиров имени Всеволода Боброва отмечает 40-летие. Надо же такому случиться: именно по итогам минувшего сезона в список суперснайперов вошел первый легионер – канадец Найджел Доус, преодолевший рубеж в 250 шайб.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
02/07 21:15Теннис
Шарапова откланялась: россиянка завершила Уимблдон из-за новой травмы рукиПропустив пять месяцев из-за проблем с плечом, Мария Шарапова вернулась в Тур за две недели до Уимблдона.
04/07 11:30Футбол
Великолепная пятерка и... Бенитес. Самые высокооплачиваемые тренеры мираИзвестный испанский специалист Рафаэль Бенитес заключил контракт с китайским клубом «Далянь Ифан» и будет зарабатывать более 13 миллионов евро в год.
03/07 15:30Хоккей
Гусев не договорился с «Вегасом»: шанс для «Коламбуса»Российский форвард и клуб из столицы казино не пришли к соглашению. Кому это может быть выгодно?
04/07 16:00Футбол
Рекорд Фелиша и еще шесть самых дорогих трансферов игроков до 20 летПереход 19-летнего Жоау Фелиша из «Бенфики» в «Атлетико» за 126 млн евро стал рекордным в нынешнее межсезонье и четвертым за всю историю футбола (больше платили только за Неймара, Килиана Мбаппе и Филипе Коутиньо).
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
04/07 21:09Футбол
Первый трофей Мусаева: «Краснодар» выиграл австрийский турнирНа предсезонном сборе в Австрии команда Мурада Мусаева выиграла три матча из трех.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
04/07 08:30Футбол
«Дерби «Спартака» и ЦСКА в Австрии посмотрели более двух миллионов зрителей»Об организации проходящего в Пеллау предсезонного турнира с участием четырех российских топ-клубов рассказал СЕО компании «Париматч» – титульного спонсора соревнований.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
05/07 07:00Футбол
Шустрый «Краснодар», вялый «Спартак» и затаившийся ЦСКА: что показал турнир в АвстрииЮрий Цыбанев – с радикальными выводами из контрольного турнира в Австрии.
01/07 07:00Теннис
Пролетарская революция в теннисе: обошлось без кровиКлючевым здесь является слово «пролетарская». Теннисный «пролетариат» восстал против массовых сокращений. И победил.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
28/06 18:30Теннис
Хачанов, Шарапова, Кузнецова: что ждать от наших на УимблдонеСегодня в Лондоне начинается третий в сезоне турнир «Большого шлема» - Уимблдон. В основном раунде - 14 россиян. Кто там из наших, и что нам от них ждать?
01/07 22:00Теннис
Старт – на пятерку. Пять россиян одержали победы в первый день УимблдонаВ понедельник на корты Уимблдона вышло шесть российских теннисистов. И пятеро добились побед.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
Новости
07:38 Футбол Анатолий Бышовец: Не думаю, что летом состав «Локомотива» усилился
07:30 Футбол Портнягин стал игроком «Нижнего Новгорода»
23:51 Баскетбол Россиянки сыграют со шведками в матче за выход в олимпийскую квалификацию
23:30 Футбол Дуглас Сантос советовался с Халком перед переходом в «Зенит»
23:25 Футбол ЦСКА предлагает за форварда «Марселя» семь миллионов евро
23:04 Футбол Марсело имеет предложения от «Ювентуса», «ПСЖ» и «Арсенала»
22:49 Футбол Валерий Карпин: Не платили бы россиянам такие деньги, они бы уезжали в Европу
22:42 Футбол «Зенит» объявил о переходе олимпийского чемпиона Дугласа Сантоса
22:37 Теннис Надаль обыграл Кирьоса во втором круге Уимблдона
22:28 Дзюдо Дзюдоист Шахбазов стал чемпионом Универсиады в Неаполе
22:10 Футбол Константин Генич: Не вижу никакого смысла в объединенном чемпионате
22:00 Футбол Буффон отказался от капитанской повязки и будет играть под 77-м номером
21:50 Футбол Лапочкин признан лучшим арбитром России-2018/19
21:27 Футбол «Спартак» может купить еще одного игрока «Ромы»
21:19 Футбол Матч за Суперкубок России «Зенит» – «Локомотив» обслужит петербуржец Лапочкин
21:08 Футбол Темников покинул «Динамо»
20:56 Футбол «Краснодар» победил «Спартак» и выиграл предсезонный турнир в Австрии
20:50 Футбол Экс-полузащитник «МЮ» Эррера перешел в «ПСЖ»
20:22 Теннис Флинк проиграла Гергес во втором круге Уимблдона
20:03 Футбол Дзола покинул тренерский штаб «Челси»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика