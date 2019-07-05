Портнягин стал игроком «Нижнего Новгорода»

Форвард Игорь Портнягин продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде», сообщает официальный сайт ФНЛ.
30-летний нападающий стал свободным агентом после завершения срока контракта с «Локомотивом». При этом предыдущие два года он играл исключительно в арендах: в «Урале» (2017/2018), «Химках» (2018) и «Балтике» (2019). В завершившемся сезоне на его счету три гола в 21 матче ФНЛ и Кубка России.
Ранее Портнягин выступал также за «Союз-Газпром» (Ижевск), «Рубин», «Спартак-Нальчик», «Томь» и «Крылья Советов».
Напомним, 7 июля в первом туре нового сезона «Нижний Новгород» сыграет дома с «Томью».
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