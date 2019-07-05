«Барселона» подняла цену на Умтити - Советский спорт
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05 июля 2019 10:16ФутболЛипкин Антон

«Барселона» подняла цену на Умтити

Каталонцы хотят получить за француза 60 миллионов евро.

«Барселона» оценила защитника Самюэля Умтити в 60 миллионов евро, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Mirror.

Претендентами на 25-летнего француза называются английские «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

При этом ранее каталонцы были готовы продать игрока обороны за 50 миллионов, но подняли цену, чтобы покрыть расходы на возвращение бразильца Неймара из «Пари Сен-Жермен» и переход француза Антуана Гризманна из «Атлетико».

Напомним, Умтити перешел в «Барселону» из «Лиона» летом 2016 года за 25 миллионов евро. За три сезона центральный защитник провел за команду 98 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Большую часть прошлого сезона Умтити пропустил из-за травмы колена, а восстановившись после нее, редко попадал в стартовый состав.

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