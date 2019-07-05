Коку сменил Лэмпарда на должности главного тренера «Дерби Каунти» - Советский спорт
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05 июля 2019 12:07ФутболБратищева Полина

Коку сменил Лэмпарда на должности главного тренера «Дерби Каунти»

Голландский специалист Филлип Коку занял пост главного тренера «Дерби Каунти», как сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее эту должность занимал Фрэнк Лэмпард, который в четверг стал главным тренером лондонского «Челси».

Соглашение с 48-летним тренером рассчитано на четыре года. До прихода в «Дерби Каунти» Коку тренировал голландский ПСВ и турецкий «Фенербахче». Под его руководством ПСВ три раза становился чемпионом Нидерландов.

По данным СМИ, «Челси» заплатит «Дерби Каунти» четыре миллиона фунтов стерлингов (почти 4,5 миллиона евро) за досрочное расторжение контракта с Лэмпардом.

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