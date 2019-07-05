Коку сменил Лэмпарда на должности главного тренера «Дерби Каунти»

Ранее эту должность занимал Фрэнк Лэмпард, который в четверг стал главным тренером лондонского «Челси».
Соглашение с 48-летним тренером рассчитано на четыре года. До прихода в «Дерби Каунти» Коку тренировал голландский ПСВ и турецкий «Фенербахче». Под его руководством ПСВ три раза становился чемпионом Нидерландов.
По данным СМИ, «Челси» заплатит «Дерби Каунти» четыре миллиона фунтов стерлингов (почти 4,5 миллиона евро) за досрочное расторжение контракта с Лэмпардом.
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