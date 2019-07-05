«Интер» хочет приобрести Артуро Видаля на замену Наингголану

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль может вернуться в чемпионат Италии, где он выступал в составе «Ювентуса».
Согласно источнику, новый главный тренер «Интера» Антонио Конте одобрил продажу Раджи Наингголана, и хочет пригласить на его место чилийского хавбека, с которым работал в туринском клубе.
31-летний Видаль перешел в «Барселону» из «Баварии» летом 2018 года.
Ранее сообщалось, что он покинет «Камп Ноу» этим летом и отправится в чемпионат Китая.
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