«Интер» хочет приобрести Артуро Видаля на замену Наингголану - Советский спорт
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05 июля 2019 12:31ФутболГичунцев Артур

«Интер» хочет приобрести Артуро Видаля на замену Наингголану

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль может вернуться в чемпионат Италии, где он выступал в составе «Ювентуса».

Согласно источнику, новый главный тренер «Интера» Антонио Конте одобрил продажу Раджи Наингголана, и хочет пригласить на его место чилийского хавбека, с которым работал в туринском клубе.

31-летний Видаль перешел в «Барселону» из «Баварии» летом 2018 года.

Ранее сообщалось, что он покинет «Камп Ноу» этим летом и отправится в чемпионат Китая.

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