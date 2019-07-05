Павел Калошин: «Торпедо» – шанс окрепнуть и более сильным вернуться в премьер-лигу

Защитник Павел Калошин прокомментировал свой переход в «Торпедо» на правах аренды из «Ахмата».
«Через какое-то время после завершения чемпионата, когда уже был в отпуске, мне позвонил (главный тренер «Торпедо») Сергей Игнашевич, – приводит слова 21-летнего игрока официальный сайт клуба. – Мы поговорили, Сергей Николаевич поделился со мной своим видением команды, рассказал об амбициях клуба на предстоящий сезон.
Я достаточно молодой футболист, и переход в «Торпедо» для меня – шанс окрепнуть и более сильным вернуться в главную лигу страны».
Напомним, подготовку к новому сезону Калошин начал вместе с «Ахматом», с которым подписал пятилетний контракт. После этого клуб объявил об аренде центрального защитника в «Торпедо».
Добавим, что в прошлом сезоне Калошин выступал за «Анжи» и сыграл в 12 матчах премьер-лиги.
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