Павел Калошин: «Торпедо» – шанс окрепнуть и более сильным вернуться в премьер-лигу «Ахмат» отдал центрального защитника в аренду в «Торпедо».

Защитник Павел Калошин прокомментировал свой переход в «Торпедо» на правах аренды из «Ахмата».

«Через какое-то время после завершения чемпионата, когда уже был в отпуске, мне позвонил (главный тренер «Торпедо») Сергей Игнашевич, – приводит слова 21-летнего игрока официальный сайт клуба. – Мы поговорили, Сергей Николаевич поделился со мной своим видением команды, рассказал об амбициях клуба на предстоящий сезон.

Я достаточно молодой футболист, и переход в «Торпедо» для меня – шанс окрепнуть и более сильным вернуться в главную лигу страны».

Напомним, подготовку к новому сезону Калошин начал вместе с «Ахматом», с которым подписал пятилетний контракт. После этого клуб объявил об аренде центрального защитника в «Торпедо».

Добавим, что в прошлом сезоне Калошин выступал за «Анжи» и сыграл в 12 матчах премьер-лиги.

В первом туре ФНЛ 7 июля новичок лиги сыграет в гостях с «Факелом».