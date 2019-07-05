Макеев подписал контракт с ереванским «Араратом» - Советский спорт
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05 июля 2019 12:56ФутболГичунцев Артур

Макеев подписал контракт с ереванским «Араратом»

Последним клубом игрока был волгоградский «Ротор».

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Макеев перебрался в ереванский «Арарат».

Как сообщает клубная пресс-служба, российский футболист подписал контракт на правах свободного агента, а его соглашение рассчитано на один год.

Напомним, игрок выступал за красно-белых с 2007 по 2017 год, после чего отправился в «Сочи».

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