Макеев подписал контракт с ереванским «Араратом»

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Макеев перебрался в ереванский «Арарат».
Как сообщает клубная пресс-служба, российский футболист подписал контракт на правах свободного агента, а его соглашение рассчитано на один год.
Напомним, игрок выступал за красно-белых с 2007 по 2017 год, после чего отправился в «Сочи».
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