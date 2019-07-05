Алексей Попов: «Локомотив» и «Зенит» приложат все силы, чтобы добиться победы в Суперкубке - Советский спорт
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05 июля 2019 14:14ФутболГичунцев Артур

Алексей Попов: «Локомотив» и «Зенит» приложат все силы, чтобы добиться победы в Суперкубке

В минувшем сезоне питерцы выиграли РПЛ, а столичный клуб – Кубок России.

Бывший защитник казанского «Рубина» Алексей Попов – о матче «Локомотива» и «Зенита» за Суперкубок России.

«Зенит» выглядит посильнее, мне импонирует работа Сергея Богдановича. У Семака не было провальных сезонов, спадов, постоянно прогрессирует. Он хочет развиваться, прибавлять. Для меня главный показатель – стабильность.

У каждого будут свои цели. Думаю, что все хотят выиграть трофей, тем более что данный турнир состоит всего лишь из одного матча. На мой взгляд, и «Локомотив», и «Зенит» приложат все силы, чтобы добиться победы», – цитирует Попова News.ru.

Встреча пройдет 6 июля на домашней арене московского «Динамо» и стартует в 19.00 мск.

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