Суботич будет играть за дебютанта бундеслиги

Защитник Невен Суботич продолжит карьеру в составе дебютанта бундеслиги «Унион Берлин». Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с 30-летним сербом рассчитан на два года.
Ранее Суботич выступал в Германии за «Майнц», «Боруссию» (Дортмунд) и «Кельн», а с января 2018 года играл во Франции за «Сент-Этьен». В завершившемся сезоне на счету защитника 28 матчей в лиге 1, Кубке Франции и Кубке лиги и один гол.
Добавим, что вместе с «Боруссией» Суботич стал двукратным чемпионом Германии (2011, 2012), обладателем Кубка Германии (2012) и двукратным обладателем Суперкубка Германии (2013, 2014).
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