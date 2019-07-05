Суботич будет играть за дебютанта бундеслиги Серб подписал контракт с «Унионом».

Защитник Невен Суботич продолжит карьеру в составе дебютанта бундеслиги «Унион Берлин». Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с 30-летним сербом рассчитан на два года.

Ранее Суботич выступал в Германии за «Майнц», «Боруссию» (Дортмунд) и «Кельн», а с января 2018 года играл во Франции за «Сент-Этьен». В завершившемся сезоне на счету защитника 28 матчей в лиге 1, Кубке Франции и Кубке лиги и один гол.

Добавим, что вместе с «Боруссией» Суботич стал двукратным чемпионом Германии (2011, 2012), обладателем Кубка Германии (2012) и двукратным обладателем Суперкубка Германии (2013, 2014).