Эррера хотел получать в «Манчестер Юнайтед» 350 тысяч фунтов в неделю Стали известны требования испанца при переговорах с манкунианцами.

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера мог остаться в «Манчестер Юнайтед», если бы клуб пошел на его условия по зарплате, сообщает Goal.com.

В конце прошлого сезона манкунианцы вели переговоры с 29-летним испанцем о продлении контракта. Эррера хотел увеличения зарплаты с 80 до 350 тысяч фунтов в неделю, что не устроило клуб. В результате игрок покинул «Олд Траффорд» в качестве свободного агента. А накануне о подписании пятилетнего контракта с Эррерой объявил «Пари Сен-Жермен».

Напомним, Эррера выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года после перехода из «Атлетика». За пять сезонов он провел за команду 189 матчей, в которых забил 20 голов и сделал 27 результативных передач.