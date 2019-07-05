Эррера хотел получать в «Манчестер Юнайтед» 350 тысяч фунтов в неделю

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера мог остаться в «Манчестер Юнайтед», если бы клуб пошел на его условия по зарплате, сообщает Goal.com.
В конце прошлого сезона манкунианцы вели переговоры с 29-летним испанцем о продлении контракта. Эррера хотел увеличения зарплаты с 80 до 350 тысяч фунтов в неделю, что не устроило клуб. В результате игрок покинул «Олд Траффорд» в качестве свободного агента. А накануне о подписании пятилетнего контракта с Эррерой объявил «Пари Сен-Жермен».
Напомним, Эррера выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года после перехода из «Атлетика». За пять сезонов он провел за команду 189 матчей, в которых забил 20 голов и сделал 27 результативных передач.
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