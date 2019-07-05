«Рубин» арендовал у «Динамо» Маркова - Советский спорт
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05 июля 2019 16:59ФутболГичунцев Артур

«Рубин» арендовал у «Динамо» Маркова

В минувшем сезоне казанский клуб занял 11-е место в таблице РПЛ.

Защитник московского «Динамо» Евгений Марков отправился в «Рубин» на правах годичной аренды, о чем сообщает клубная пресс-служба.

Отмечается, что 24-летний футболист будет выступать за новую команду под номером 20.

Марков является воспитанником «Зенита». После ухода из питерского клуба он выступал за «Енисей» и «Тосно», с которым выиграл Кубок России. В «Динамо» он перешел в летом 2018 года и провел за это время 30 матчей, забил 5 голов и отдал 3 голевых передачи.

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