«Рубин» арендовал у «Динамо» Маркова

Защитник московского «Динамо» Евгений Марков отправился в «Рубин» на правах годичной аренды, о чем сообщает клубная пресс-служба.
Отмечается, что 24-летний футболист будет выступать за новую команду под номером 20.
Марков является воспитанником «Зенита». После ухода из питерского клуба он выступал за «Енисей» и «Тосно», с которым выиграл Кубок России. В «Динамо» он перешел в летом 2018 года и провел за это время 30 матчей, забил 5 голов и отдал 3 голевых передачи.
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