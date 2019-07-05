«Оренбург» подпишет форварда брестского «Динамо» - Советский спорт
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05 июля 2019 18:29ФутболКоноплев Александр

«Оренбург» подпишет форварда брестского «Динамо»

Футболист уже находится в расположении приуральцев.

Нападающий брестского «Динамо» Джоэль Фамейе прибыл на сбор «Оренбурга» в Австрии. По данным «Прессбола», в ближайшее время будет официально объявлено о переходе 22-летнего ганца.

В чемпионате Белоруссии-2019 Фамейе провел 10 матчей, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи. Также на его счету два гола в двух матчах за сборную Ганы.

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