Моуринью ведет переговоры о работе с китайским клубом и национальной сборной

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью встретился с самым богатым человеком Китая Хуэй Ка Яном.
Согласно источнику, стороны обсудили возможное назначение португальца на должность главного тренера футбольного клуба «Гуанчжоу Эвергранд».
Отмечается, что Ян также хочет договориться с наставником о работе в национальной сборной.
Моуринью покинул «МЮ» осенью 2018 года. Ранее он заявил, что готов рассмотреть вариант с назначением в сборную. При этом специалист не стал исключать возвращения в чемпионат Италии.
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