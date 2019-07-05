Фанаты минского «Динамо» выступили против российской премьер-лиги - Советский спорт
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05 июля 2019 19:33ФутболКоноплев Александр

Фанаты минского «Динамо» выступили против российской премьер-лиги

Глас народа.

Болельщики минского «Динамо» отреагировали на предложение президента ЦСКА Евгения Гинера расширить российскую премьер-лигу за счет клубов Белоруссии, Казахстана и Армении. Как сообщает «Трибуна», фанаты бело-голубых перед матчем с БАТЭ вывесили баннер «Нам не трэба РПЛ» («Нам не нужна РПЛ»).

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