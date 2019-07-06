Селезнев покинет «Малагу» - Советский спорт
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06 июля 2019 00:42ФутболКоноплев Александр

Селезнев покинет «Малагу»

Форвард по-прежнему не может найти себя.

Бывший нападающий «Кубани» Евгений Селезнев расторгнет контракт с «Малагой», утверждает Marca.

Футболист перешел в испанский клуб зимой 2019 года. С тех пор украинский форвард провел 12 матчей за «анчоусов», в которых ни разу не отличился.

Селезнев – обладатель Кубка УЕФА и финалист Лиги Европы.

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