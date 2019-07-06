Абаев побил рекорд «Чертаново» Абаев – чертановский Буффон.

Голкипер Илья Абаев сменил «Ростов» на клуб ФНЛ «Чертаново». Как сообщает пресс-служба москвичей, 37-летний вратарь стал самым возрастным игроком в истории клуба. До этого за «Чертаново» не выступали игроки старше 30.

В высшем дивизионе чемпионата России Абаев выступал за «Торпедо», «Анжи», «Волгу», «Локомотив» и «Краснодар». На его счету 43 «сухаря» в 117 матчах в премьер-лиге.