Абаев побил рекорд «Чертаново» - Советский спорт
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06 июля 2019 00:51ФутболКоноплев Александр

Абаев побил рекорд «Чертаново»

Абаев – чертановский Буффон.

Голкипер Илья Абаев сменил «Ростов» на клуб ФНЛ «Чертаново». Как сообщает пресс-служба москвичей, 37-летний вратарь стал самым возрастным игроком в истории клуба. До этого за «Чертаново» не выступали игроки старше 30.

В высшем дивизионе чемпионата России Абаев выступал за «Торпедо», «Анжи», «Волгу», «Локомотив» и «Краснодар». На его счету 43 «сухаря» в 117 матчах в премьер-лиге.

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