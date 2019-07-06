«Порту» подписал полузащитника сборной Японии Полузащитник сборной Японии и катарского «Аль-Духаиль» Сея Накадзима подписал контракт с «Порту».

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 24-летним хавбеком рассчитан до конца сезона 2023/2024.

Напомним, что Накадзима перешел в «Аль-Духаиль» в феврале 2019 года из португальского «Портимоненси» за 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне японец провел за катарский клуб 27 встреч во всех турнирах, забив семь мячей и сделав шесть результативных передач.