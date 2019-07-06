«Порту» подписал полузащитника сборной Японии - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 июля 2019 10:45Футбол

«Порту» подписал полузащитника сборной Японии

Полузащитник сборной Японии и катарского «Аль-Духаиль» Сея Накадзима подписал контракт с «Порту».

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 24-летним хавбеком рассчитан до конца сезона 2023/2024.

Напомним, что Накадзима перешел в «Аль-Духаиль» в феврале 2019 года из португальского «Портимоненси» за 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне японец провел за катарский клуб 27 встреч во всех турнирах, забив семь мячей и сделав шесть результативных передач.

01/07 22:00Теннис
Старт – на пятерку. Пять россиян одержали победы в первый день УимблдонаВ понедельник на корты Уимблдона вышло шесть российских теннисистов. И пятеро добились побед.
23/06 20:00Теннис
Тетя Эш – хулиганка. Знакомьтесь с новой первой ракеткой мираВыиграв титул на турнире в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти обеспечила себе звание первой ракетки мира. «Советский спорт» собрал 10 фактов о новой королеве женского тенниса.
02/07 21:15Теннис
Шарапова откланялась: россиянка завершила Уимблдон из-за новой травмы рукиПропустив пять месяцев из-за проблем с плечом, Мария Шарапова вернулась в Тур за две недели до Уимблдона.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
01/07 23:00Хоккей
Панарин перешел в «Рейнджерс». Теперь он зарабатывает больше ОвечкинаСериал под названием «Где продолжит карьеру Панарин» закончен. Он подписал рекордный контракт с «Рейнджерс».
28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
02/07 09:00Хоккей
Он скинул с трона Гашека. Хабибулин – тренер вратарей в лагере развития СКАВо вторник открывается летний лагерь развития СКА – вратарей в нем будет тренировать Николай Хабибулин. Спустя четыре года после официального завершения карьеры в НХЛ герой Олимпиады-2002 возвращается в большой хоккей.
04/07 21:00Футбол
Первый трофей Мусаева: «Краснодар» выиграл австрийский турнирНа предсезонном сборе в Австрии команда Мурада Мусаева выиграла три матча из трех.
03/07 17:00Хоккей
В клубе Боброва первый иностранец. Мозякин только на четвертом местеВ этом году старейший символический Клуб отечественных бомбардиров имени Всеволода Боброва отмечает 40-летие. Надо же такому случиться: именно по итогам минувшего сезона в список суперснайперов вошел первый легионер – канадец Найджел Доус, преодолевший рубеж в 250 шайб.
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
03/07 08:15Хоккей
Переход Панарина в «Рейнджерс» – это ошибка. Там он не выиграет Кубок СтэнлиПанарин сделал неправильный выбор.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
28/06 18:30Теннис
Хачанов, Шарапова, Кузнецова: что ждать от наших на УимблдонеСегодня в Лондоне начинается третий в сезоне турнир «Большого шлема» - Уимблдон. В основном раунде - 14 россиян. Кто там из наших, и что нам от них ждать?
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
03/07 19:00Хоккей
«Серега, буду скучать». Панарин и Боб разъехались по новым клубамКлубные медиа «Флориды» и «Рейнджерс» не замолкают ни на секунду, встречая дорогих гостей Сергея Бобровского и Артемия Панарина.
05/07 10:00Хоккей
Овечкин по-прежнему самый дорогой в НХЛ. Главные сделки этого летаПодводим первые итоги трансферного безумия-2019.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
05/07 16:00Футбол
«Это мечта». «Порту» объявил о переходе Зе ЛуишаПо слухам, его трансфер обошелся клубу в 10 млн евро.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
05/07 19:30Футбол
Ведран Чорлука: Я уже три раза проиграл матчи за Суперкубок! Надеюсь, теперь его возьмемХорватский защитник московского «Локомотива» пообщался с журналистами накануне матча за «ОЛИМП-Суперкубок России» против «Зенита».
05/07 19:45ММА
Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге.
Новости
11:26 Футбол Де Росси принял решение завершить карьеру
11:09 Баскетбол Де Коло подписал контракт с «Фенербахче»
11:02 Футбол Владимир Обедзинский: Мне кажется, «Зенит» дернет «Локомотив»
10:59 Футбол Озил может продолжить карьеру в «Фенербахче»
10:45 Футбол «Порту» подписал полузащитника сборной Японии
10:36 ММА Дана Уайт: Мы только начали строить бизнес в России
10:32 Футбол Хасанби Биджиев: Думаю, матч за Суперкубок России получится очень интересным
10:25 Футбол Воспитанник «Спартака» Мохбалиев подписал долгосрочный контракт с «Уфой»
10:20 Футбол Милинкович-Савич может стать игроком «Манчестер Юнайтед»
10:12 Баскетбол Кавай Ленард подпишет контракт с «Клипперс»
09:59 Баскетбол Матчи летней лиги НБА были прерваны из-за землетрясения
09:41 ММА Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов (видео)
09:22 Футбол Лэмпард провел первую тренировку в «Челси»
09:00 Футбол Сегодня «Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России
08:48 Футбол «Ливерпуль» провел переговоры с форвардом «Лилля»
08:31 ММА Хабиб Нурмагомедов: Не считаю, что Порье соответствует моему уровню
08:26 Футбол Погба принял вызов Ибрагимовича в Bottle Cap Challenge и открыл две бутылки разом (видео)
08:15 Фигурное катание Загитова в произвольной программе нового сезона выступит в образе Клеопатры
08:07 Хоккей Саливан подписал четырехлетний контракт с «Питтсбургом»
01:53 Формула-1 В «Макларене» опровергли слухи о разрыве контракта с Алонсо
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика