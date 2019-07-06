Озил может продолжить карьеру в «Фенербахче» - Советский спорт
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06 июля 2019 10:59Футбол

Озил может продолжить карьеру в «Фенербахче»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил может на правах аренды перейти в «Фенербахче».

По информации Futbol Arena, турецкому клубу осталось договориться с немецким хавбеком о размере зарплаты и бонусов.

Как отмечает издание, президент турецкого клуба Али Коч прилагает невероятные усилия, чтобы заполучить Озила, а сам игрок не против перебраться в чемпионат Турции.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» намерен летом продать немецкого полузащитника.

Напомним, что действующее соглашение немецкого хавбека с клубом рассчитано до 2021 года. По информации британских СМИ, зарплата Озила составляет на данный момент 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Ранее сообщалось, что заинтересованность в услугах немца проявлял итальянский «Интер».

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