Озил может продолжить карьеру в «Фенербахче» Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил может на правах аренды перейти в «Фенербахче».

По информации Futbol Arena, турецкому клубу осталось договориться с немецким хавбеком о размере зарплаты и бонусов.

Как отмечает издание, президент турецкого клуба Али Коч прилагает невероятные усилия, чтобы заполучить Озила, а сам игрок не против перебраться в чемпионат Турции.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» намерен летом продать немецкого полузащитника.

Напомним, что действующее соглашение немецкого хавбека с клубом рассчитано до 2021 года. По информации британских СМИ, зарплата Озила составляет на данный момент 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Ранее сообщалось, что заинтересованность в услугах немца проявлял итальянский «Интер».