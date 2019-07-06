Де Росси принял решение завершить карьеру

Как сообщает Football Italia со ссылкой на газету Il Tempo, Де Росси решил не подписывать новых контрактов и завершить карьеру игрока.
Как отмечается, что Де Росси, скорее всего, станет помощником Роберто Манчини в тренерском штабе сборной Италии.
Напомним, что «Рома» объявила об уходе полузащитника и капитана команды по окончании сезона-2018/19. Последним матчем Де Росси в составе «римлян» стала игра 38-го тура серии А с «Пармой», которая прошла в Риме 26 мая.
За 17 лет в составе «Ромы» 35-летний хавбек дважды стал обладателем Кубка Италии, а также один раз выиграл Суперкубок страны. Всего Де Росси провел 616 матчей за «Рому», забив 63 мяча и сделав 54 голевые передачи.
Ранее сообщалось об интересе к итальянскому полузащитнику со стороны «Лос-Анджелеса», а также «Милана» и «Фиорентины».
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