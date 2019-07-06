Де Росси принял решение завершить карьеру Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси принял решение завершить карьеру игрока.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на газету Il Tempo, Де Росси решил не подписывать новых контрактов и завершить карьеру игрока.

Как отмечается, что Де Росси, скорее всего, станет помощником Роберто Манчини в тренерском штабе сборной Италии.

Напомним, что «Рома» объявила об уходе полузащитника и капитана команды по окончании сезона-2018/19. Последним матчем Де Росси в составе «римлян» стала игра 38-го тура серии А с «Пармой», которая прошла в Риме 26 мая.

За 17 лет в составе «Ромы» 35-летний хавбек дважды стал обладателем Кубка Италии, а также один раз выиграл Суперкубок страны. Всего Де Росси провел 616 матчей за «Рому», забив 63 мяча и сделав 54 голевые передачи.

Ранее сообщалось об интересе к итальянскому полузащитнику со стороны «Лос-Анджелеса», а также «Милана» и «Фиорентины».