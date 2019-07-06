«Реал» готов отдать за переход Погба 75 млн евро плюс Бэйла или Иско

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Manchester Evening News, «Реал» готов заплатить «Манчестер Юнайтед» за трансфер 26-летненго хавбека сборной Франции 75 миллионов евро. Также в качестве дополнительной компенсации мадридский клуб предлагает манкунианцам на выбор 29-летнего нападающего Гарет Бейл или 27-летнего полузащитника Иско.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов отдать в «Манчестер Юнайтед» нападающего Неймара за переход полузащитника Поля Погба.
Действующий контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2021 года. В сезоне-2018/19 он провел 47 матчей за манкунианцев во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
Также на француза претендует «Ювентус». Однако, как отмечает издание, для итальянской команды приоритетной целью на трансферном рынке является защитник и капитан «Аякса» Маттейс де Лигт, чем и попытается воспользоваться мадридский клуб.
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