«Реал» готов отдать за переход Погба 75 млн евро плюс Бэйла или Иско «Реал» продолжает искать варианты для покупки полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Manchester Evening News, «Реал» готов заплатить «Манчестер Юнайтед» за трансфер 26-летненго хавбека сборной Франции 75 миллионов евро. Также в качестве дополнительной компенсации мадридский клуб предлагает манкунианцам на выбор 29-летнего нападающего Гарет Бейл или 27-летнего полузащитника Иско.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов отдать в «Манчестер Юнайтед» нападающего Неймара за переход полузащитника Поля Погба.

Действующий контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2021 года. В сезоне-2018/19 он провел 47 матчей за манкунианцев во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.

Также на француза претендует «Ювентус». Однако, как отмечает издание, для итальянской команды приоритетной целью на трансферном рынке является защитник и капитан «Аякса» Маттейс де Лигт, чем и попытается воспользоваться мадридский клуб.