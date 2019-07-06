«Зенит» и «Локомотив» определились с формой на матч за Суперкубок России

Сегодня, 6 июля, «Локомотив» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе московского «Динамо» и стартует в 19.00 мск.
Как сообщает пресс-служба питерцев, команда выйдет на эту игру в лазурной форме, а футболисты «Локомотива» – в белой.
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