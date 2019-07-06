Владислав Радимов: Не вижу причин, по которым «Зенит» отдаст Суперкубок «Локомотиву» Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил шансы своей бывшей команды в матче за Суперкубок России.

– Не вижу причин, по которым «Зенит» отдаст трофей сопернику. В составе сине-бело-голубых - лучшие игроки страны, которые, без сомнения, сохранили свои чемпионские кондиции, – приводит слова Радимова RT.

Ранее стало известно, что футболисты «зенита» выйдут на матч за Суперкубок в лазурной форме, а футболисты «Локомотива» – в белой.

Добавим, что встреча пройдет в Москве на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнется в 19:00 по московскому времени.