Куадрадо покинет «Ювентус» и станет игроком «Шанхай Шенхуа»

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо договорился о переходе в китайский «Шанхай Шенхуа».
Согласно источнику, стороны уже договорились о его трансфере. Сумма сделки составит 15 млн евро.
31-летний колумбиец выступает за туринский клуб с 2015 года. За четыре года в «Юве» он провел 137 матчей, забил 14 голов и отдал 37 голевых передач.
Ранее футболист выступал за «Челси», «Фиорентину» и «Удинезе».
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