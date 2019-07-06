«Барселона» отказалась отпускать Видаля в миланский «Интер»

Тренерский штаб «Барселоны» рассчитывает на полузащитника сборной Чили Артуро Видаля и не отпустит его в другую команду.
По информации источнику, каталонцы получили предложение от миланского «Интера», который хотел заполучить 31-летенго хавбека, предложив услуги полузащитника сборной Бельгии Раджу Наингголана. Отмечается, что чемпион Испании ответил отказом.
Ранее сообщалось, что на трансфере Видаля настаивает новый главный тренер «Интера» Антонио Конте, который работал с игроком в туринском «Ювентусе».
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