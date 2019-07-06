Константин Зырянов: К тому, чего Семин достигает в 72 года, должны стремиться все тренеры

— Что скажете о нынешнем Суперкубке, в котором вновь сойдутся «Зенит» и «Локо»?
— Конечно, хочу пожелать удачи «Зениту». Чтобы Сергей Богданович Семак взял еще один титул — буду держать за команду и главного тренера кулаки. Но не забывайте, что на другую скамейку сядет настоящий ас своего дела, который знает, как выигрывать и Кубки, и Суперкубки. Поэтому «Зениту» надо быть очень внимательным.
— Вы о Семине?
— Конечно! К тому, чего он достигает в 72 года, должны все тренеры стремиться. Отличный пример для подражания, - приводит слова Зырянова «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что футболисты «зенита» выйдут на матч за Суперкубок в лазурной форме, а футболисты «Локомотива» – в белой.
Добавим, что встреча пройдет в Москве на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнется в 19:00 по московскому времени.
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