Сергей Кирьяков: Трудно определить, кто является фаворитом в матче за Суперкубок

- Это будет первый матч в преддверии чемпионата России и трудно определить, кто является фаворитом. Потому что это сложно сделать после подготовительного периода, ведь непонятно, в каком состоянии находятся команды. Но для завоевания трофея надо выиграть всего один матч, и обе команды однозначно будут нацелены на победу, - приводит слова Кирьякова «РИА Новости».
Добавим, что матч состоится в Москве на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнется в 19:00 по московскому времени.
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