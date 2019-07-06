Сергей Кирьяков: Трудно определить, кто является фаворитом в матче за Суперкубок - Советский спорт
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06 июля 2019 15:34Футбол

Сергей Кирьяков: Трудно определить, кто является фаворитом в матче за Суперкубок

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о предстоящем матче за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Зенитом».

- Это будет первый матч в преддверии чемпионата России и трудно определить, кто является фаворитом. Потому что это сложно сделать после подготовительного периода, ведь непонятно, в каком состоянии находятся команды. Но для завоевания трофея надо выиграть всего один матч, и обе команды однозначно будут нацелены на победу, - приводит слова Кирьякова «РИА Новости».

Добавим, что матч состоится в Москве на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнется в 19:00 по московскому времени.

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