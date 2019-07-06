«Интер» объявил о желании продать Икарди и Наингголана Этим летом команду возглавил бывший наставник «Ювентуса» Антонио Конте.

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта сообщил, что миланский клуб не рассчитывает на форварда Мауро Икарди, а также полузащитника Раджу Наингголана.

Функционер отметил, что руководство не сомневается в их профессиональных качествах, однако, оба футболиста не вписываются в новый проект «нерадзурри».

«Они прекрасно знают, что не являются частью наших планов. Нет, мы не сомневаемся в их способностях. Это отличные игроки. И Раджа, и Мауро – талантливые футболисты, но талант может помочь побеждать в матчах, но лишь команда побеждает в лиге, и это главная цель «Интера», – цитирует Маротту Sky Sport Italia