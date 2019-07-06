Смолов и Миранчуки – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом» - Советский спорт
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06 июля 2019 17:58ФутболГичунцев Артур

Смолов и Миранчуки – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом»

Встреча состоится на домашней арене «Динамо» и стартует в 19.00 мск.

Тренерский штаб московского «Локомотива» определил стартовый состав на игру с «Зенитом» за Суперкубок России.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Мурило, Живоглядов, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Лысов, Идову, Магкеев, Коломейцев, Куликов, Дорофеев, Тугарев, Эдер.

В минувшем сезоне питерский клуб досрочно стал чемпионом страны, а «Локомотив» выиграл Кубок России.

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