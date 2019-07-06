Стал известен состав «Зенита» на игру с «Локомотивом» за Суперкубок России - Советский спорт
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06 июля 2019 18:14ФутболГичунцев Артур

Стал известен состав «Зенита» на игру с «Локомотивом» за Суперкубок России

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня, 6 июля, «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на домашней арене московского «Динамо» и стартует в 19.00 мск.

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Нобоа, Ригони, Дриусси, Азмун, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Гойло, Мевля, Маммана, Прохин, Терентьев, Ерохин, Мак, Мусаев, Мостовой, Джорджевич.

В минувшем сезоне питерский клуб досрочно стал чемпионом страны, а «Локомотив» выиграл Кубок России.

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