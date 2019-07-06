Суперкубок России. Алексей Миранчук оформил дубль (видео)

Суперкубок-2019: с полуголыми девицами, но без ажиотажаПеред матчем «Зенит» - «Локомотив» ажиотажа не наблюдалось. Не было ни спрашивающих лишний билетик болельщиков, ни спекулянтов. «Лучше бы у нас провели», - ворчали питерские фаны, на что «паровозники» отвечали ухмылками.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
05/07 19:45ММА
Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге.
05/07 14:00Футбол
Валерий Непомнящий: ЦСКА надо воспитать бабу Ягу в своем коллективеИзвестный российский тренер подвел итоги «Кубка Париматч Премьер».
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
03/07 08:00Хоккей
Панарин способен стать лицом «Нью-Йорка», как Овечкин в «Вашингтоне»По годовой зарплате Артемий в НХЛ уступает только Макдэвиду. Но, уверен, россиянин в «Рейнджерс» не повторит судьбу канадца в «Эдмонтоне», чей клуб уже два сезона даже в плей-офф попасть не может.
03/07 17:00Хоккей
В клубе Боброва первый иностранец. Мозякин только на четвертом местеВ этом году старейший символический Клуб отечественных бомбардиров имени Всеволода Боброва отмечает 40-летие. Надо же такому случиться: именно по итогам минувшего сезона в список суперснайперов вошел первый легионер – канадец Найджел Доус, преодолевший рубеж в 250 шайб.
06/07 10:30Футбол
Чудо на Уимблдоне, скандал с Гризманном и взгляд Хабиба. Главное за сутки«Советский спорт» – о самых важных событиях, которые вы могли пропустить, а зря.
05/07 20:30ММА
Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.
03/07 08:15Хоккей
Переход Панарина в «Рейнджерс» – это ошибка. Там он не выиграет Кубок СтэнлиПанарин сделал неправильный выбор.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
05/07 10:00Хоккей
Овечкин по-прежнему самый дорогой в НХЛ. Главные сделки этого летаПодводим первые итоги трансферного безумия-2019.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
05/07 20:00Футбол
Юрий Семин: Мурило будет играть против «Зенита», его потенциал оценит играЗа сутки до матча за «ОЛИМП-Суперкубок России» с «Зенитом» на вопросы журналистов ответил главный тренер «Локомотива».
06/07 16:27Футбол
Валерий Рейнгольд: «Спартак» будет бодаться за пятое-шестое местаБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от игры команды на турнире в Австрии.
01/07 07:00Теннис
Пролетарская революция в теннисе: обошлось без кровиКлючевым здесь является слово «пролетарская». Теннисный «пролетариат» восстал против массовых сокращений. И победил.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
02/07 10:00Хоккей
Панарин и Боб взорвали рынок. Топ-сделки первого дня трансферов в НХЛБобровский, Панарин, Варламов и Зайцев будут выступать за другие клубы.
06/07 21:24Футбол
На всякого Азмуна найдется наш Миранчук. Даже два«Локомотив» и «Зенит» выдали ярчайшее зрелище в матче открытия сезона, а волевую победу вырвали москвичи
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
02/07 09:00Хоккей
Он скинул с трона Гашека. Хабибулин – тренер вратарей в лагере развития СКАВо вторник открывается летний лагерь развития СКА – вратарей в нем будет тренировать Николай Хабибулин. Спустя четыре года после официального завершения карьеры в НХЛ герой Олимпиады-2002 возвращается в большой хоккей.
01/07 22:00Теннис
Старт – на пятерку. Пять россиян одержали победы в первый день УимблдонаВ понедельник на корты Уимблдона вышло шесть российских теннисистов. И пятеро добились побед.
03/07 19:00Хоккей
«Серега, буду скучать». Панарин и Боб разъехались по новым клубамКлубные медиа «Флориды» и «Рейнджерс» не замолкают ни на секунду, встречая дорогих гостей Сергея Бобровского и Артемия Панарина.