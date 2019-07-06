Суперкубок России. Алексей Миранчук оформил дубль (видео)

Суперкубок-2019: с полуголыми девицами, но без ажиотажа Перед матчем «Зенит» - «Локомотив» ажиотажа не наблюдалось. Не было ни спрашивающих лишний билетик болельщиков, ни спекулянтов. «Лучше бы у нас провели», - ворчали питерские фаны, на что «паровозники» отвечали ухмылками.

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