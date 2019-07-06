«Локомотив» благодаря дублю Алексея Миранчука выиграл Суперкубок России-2019

«Локомотив» стал победителем Суперкубка России-2019. В первом матче сезона железнодорожники обыграли «Зенит» – 3:2
В составе победителей дубль оформил Алексей Мирачнук. Еще один мяч провел Федор Смолов.
У проигравших дублем отметился Сердар Азмун.
Суперкубок России
«Зенит» – «Локомотив» – 2:3 (1:1)
Голы: Смолов, 6 (0:1). Азмун, 45+2 (1:1). Азмун, 52 (2:1). Ал. Миранчук, 78 (2:2). Ал. Миранчук, 81 (2:3).
«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Нобоа (Ерохин, 46), Оздоев, Ригони (Мак, 86), Дриусси, Дзюба, Азмун (Джорджевич, 77).
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов (Идову, 84), Мурило, Чорлука, Рыбус, Ал. Миранчук, Крыховяк, Баринов, Ант. Миранчук, Жемалетдинов (Эдер, 67), Смолов (Коломейцев, 90+5).
Удаление: Оздоев, 90+2.