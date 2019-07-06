Юрий Семин – самый титулованный тренер России  - Советский спорт
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06 июля 2019 21:33ФутболТиссен Андрей

Юрий Семин – самый титулованный тренер России 

В матче за Суперкубок России московский «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 3:2 и стал трехкратным обладателем трофея.

Все три победы были одержаны под руководством Юрия Семина. В общей сложности на счету 72-летнего тренера теперь 12 титулов и это выводит специалиста на первое место по этому показателю.

Тренеры, чаще всех побеждавшие с российскими клубами

1. Юрий Семин – 12 титулов

Чемпионат России – 3 (2002, 2004, 2018)

Кубок России – 6 (1996, 1997, 2000, 2001, 2017, 2019)

Суперкубок России – 3 (2002, 2004, 2019)

2. Валерий Газзаев – 11 титулов

Кубок УЕФА – 1 (2005)

Чемпионат России – 4 (1995, 2003, 2005, 2006)

Кубок России – 4 (2002, 2005, 2006, 2008)

Суперкубок России – 2 (2006, 2007)

3. Олег Романцев – 11 титулов

Чемпионат России – 8 (1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)

Кубок России – 3 (1994, 1998, 2003)

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