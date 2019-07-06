Юрий Семин – самый титулованный тренер России 

Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезоне Многие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.

На всякого Азмуна найдется наш Миранчук. Даже два «Локомотив» и «Зенит» выдали ярчайшее зрелище в матче открытия сезона, а волевую победу вырвали москвичи

Панарин и Боб взорвали рынок. Топ-сделки первого дня трансферов в НХЛ Бобровский, Панарин, Варламов и Зайцев будут выступать за другие клубы.

Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Панарин способен стать лицом «Нью-Йорка», как Овечкин в «Вашингтоне» По годовой зарплате Артемий в НХЛ уступает только Макдэвиду. Но, уверен, россиянин в «Рейнджерс» не повторит судьбу канадца в «Эдмонтоне», чей клуб уже два сезона даже в плей-офф попасть не может.

Ведран Чорлука: Я уже три раза проиграл матчи за Суперкубок! Надеюсь, теперь его возьмем Хорватский защитник московского «Локомотива» пообщался с журналистами накануне матча за «ОЛИМП-Суперкубок России» против «Зенита».

Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг Уимблдона Даниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Где «Локо» – там огонь. Исторический рейтинг матчей за Суперкубок России В субботу в Москве состоится первый официальный матч нового сезона – «Зенит» и «Локомотив» поспорят за Суперкубок России.

15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал Уимблдона Кори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.

Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения! Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера.

Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3 Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.

Свитолина обняла россиянку после жуткой травмы, а соперница Шараповой танцевала За два дня на Уимблдоне – сразу два драматичных исхода матчей с участием россиянок. Во вторник поединок не завершила Мария Шарапова. В среду – Маргарита Гаспарян. Обе девушки снялись из-за травм. Но как по-разному все это выглядело.