Юрий Семин – самый титулованный тренер России 

Все три победы были одержаны под руководством Юрия Семина. В общей сложности на счету 72-летнего тренера теперь 12 титулов и это выводит специалиста на первое место по этому показателю.
Тренеры, чаще всех побеждавшие с российскими клубами
1. Юрий Семин – 12 титулов
Чемпионат России – 3 (2002, 2004, 2018)
Кубок России – 6 (1996, 1997, 2000, 2001, 2017, 2019)
Суперкубок России – 3 (2002, 2004, 2019)
2. Валерий Газзаев – 11 титулов
Кубок УЕФА – 1 (2005)
Чемпионат России – 4 (1995, 2003, 2005, 2006)
Кубок России – 4 (2002, 2005, 2006, 2008)
Суперкубок России – 2 (2006, 2007)
3. Олег Романцев – 11 титулов
Чемпионат России – 8 (1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)
Кубок России – 3 (1994, 1998, 2003)