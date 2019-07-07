Сборная ЮАР выбила Египет с домашнего Кубка африканских наций - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 июля 2019 00:01ФутболКоноплев Александр

Сборная ЮАР выбила Египет с домашнего Кубка африканских наций

Египетские болельщики разочарованы.

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная ЮАР обыграла Египет – 1:0.

Единственный мяч забил Тембинкоси Лорч на 85-й минуте.

В четвертьфинале ЮАР сыграет с Нигерией.

Отметим, что турнир проходит в Египте.

24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
07/07 00:13Футбол
Месси завершил Кубок Америки вторым в жизни удалением. Аргентина взяла бронзуУтешительный матч за бронзу в Сан-Паулу получился на редкость эмоциональным и принес победу аргентинцам над Чили ценой удаления Лионеля Месси.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
02/07 21:15Теннис
Шарапова откланялась: россиянка завершила Уимблдон из-за новой травмы рукиПропустив пять месяцев из-за проблем с плечом, Мария Шарапова вернулась в Тур за две недели до Уимблдона.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
06/07 23:14Футбол
«Семин – мифический!» Игроки «Локо» – о своем тренере и не толькоПосле матча ОЛИМП– Суперкубок России между «Локомотивом» и «Зенитом», который завершился победой железнодорожников 3:2, своими впечатлениями поделились полузащитник Алексей Миранчук и защитники Дмитрий Живоглядов с Борисом Ротенбергом.   
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
03/07 08:00Хоккей
Панарин способен стать лицом «Нью-Йорка», как Овечкин в «Вашингтоне»По годовой зарплате Артемий в НХЛ уступает только Макдэвиду. Но, уверен, россиянин в «Рейнджерс» не повторит судьбу канадца в «Эдмонтоне», чей клуб уже два сезона даже в плей-офф попасть не может.
02/07 10:00Хоккей
Панарин и Боб взорвали рынок. Топ-сделки первого дня трансферов в НХЛБобровский, Панарин, Варламов и Зайцев будут выступать за другие клубы.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
01/07 07:00Теннис
Пролетарская революция в теннисе: обошлось без кровиКлючевым здесь является слово «пролетарская». Теннисный «пролетариат» восстал против массовых сокращений. И победил.
06/07 10:00Футбол
Где «Локо» – там огонь. Исторический рейтинг матчей за Суперкубок РоссииВ субботу в Москве состоится первый официальный матч нового сезона – «Зенит» и «Локомотив» поспорят за Суперкубок России.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
06/07 19:50Футбол
Суперкубок-2019: с полуголыми девицами, но без ажиотажаПеред матчем «Зенит» - «Локомотив» ажиотажа не наблюдалось. Не было ни спрашивающих лишний билетик болельщиков, ни спекулянтов. «Лучше бы у нас провели», - ворчали питерские фаны, на что «паровозники» отвечали ухмылками.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
03/07 18:30Теннис
Свитолина обняла россиянку после жуткой травмы, а соперница Шараповой танцевалаЗа два дня на Уимблдоне – сразу два драматичных исхода матчей с участием россиянок. Во вторник поединок не завершила Мария Шарапова. В среду – Маргарита Гаспарян. Обе девушки снялись из-за травм. Но как по-разному все это выглядело.
04/07 13:00Хоккей
Матч звезд в Москве и обилие культовых дерби. Каким будет календарь КХЛКХЛ презентует календарь 11 июля, но некоторые детали известны уже сейчас.
06/07 22:50Футбол
«Есть вопросы по карточке и по пенальти». Что сказали Семак и СеминПресс-конференция после матча за Суперкубок «Зенит» – «Локомотив» – 2:3 была разбита на две части.
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
01/07 22:00Теннис
Старт – на пятерку. Пять россиян одержали победы в первый день УимблдонаВ понедельник на корты Уимблдона вышло шесть российских теннисистов. И пятеро добились побед.
28/06 14:45Теннис
«Вместо стола – старая японская дверь». Экскурсия по шикарному дому ШараповойЗвезда тенниса россиянка Мария Шарапова показала свой американский дом в японском стиле. Он расположен на побережье Тихого океана в Лос-Анджелесе.
05/07 20:30ММА
Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.
01/07 23:00Хоккей
Панарин перешел в «Рейнджерс». Теперь он зарабатывает больше ОвечкинаСериал под названием «Где продолжит карьеру Панарин» закончен. Он подписал рекордный контракт с «Рейнджерс».
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
03/07 15:30Хоккей
Гусев не договорился с «Вегасом»: шанс для «Коламбуса»Российский форвард и клуб из столицы казино не пришли к соглашению. Кому это может быть выгодно?
Новости
00:54 Футбол Тотти может стать послом «Реала»
00:06 Футбол Аргентина победила Чили в матче за бронзу Кубка Америки
00:01 Футбол Сборная ЮАР выбила Египет с домашнего Кубка африканских наций
23:51 Футбол Месси удален в первом тайме в матче Аргентина – Чили (видео)
22:41 Футбол Мозгов покинул «Орландо»
22:34 Футбол Нигерия обыграла Камерун в 1/8 финала КАН
21:43 Футбол Бекао перешел в «Удинезе»
21:33 Футбол Юрий Семин – самый титулованный тренер России 
21:19 Футбол Суперкубок России. Связанные со скаутским отделом «Ливерпуля» люди просматривали Азмуна
21:01 Футбол «Локомотив» благодаря дублю Алексея Миранчука выиграл Суперкубок России-2019
20:49 Футбол Суперкубок России. Алексей Миранчук оформил дубль (видео)
20:21 Футбол Суперкубок России. Азмун оформил дубль (видео)
20:12 Футбол «Спартак» продал в два раза меньше абонементов по сравнению с прошлым годом
19:56 Футбол Суперкубок России. Азмун сравнял счет перед перерывом (видео)
19:49 Футбол «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Милинковича-Савича 75 млн евро
19:27 Футбол «Зенит» - «Локомотив». Видео всех голов
19:26 Футбол Вадеева – после поражения от Швеции: Надо каждому расслабиться, мы много думаем
19:17 Футбол Суперкубок России. Смолов вывел «Локомотив» вперед (видео)
19:13 Футбол Тульский «Арсенал» сыграл вничью с чемпионом Австрии
19:03 Футбол «Барселона» объявит о переходе Гризманна 10 июля
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика