Сборная ЮАР выбила Египет с домашнего Кубка африканских наций

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная ЮАР обыграла Египет – 1:0.
Единственный мяч забил Тембинкоси Лорч на 85-й минуте.
В четвертьфинале ЮАР сыграет с Нигерией.
Отметим, что турнир проходит в Египте.
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